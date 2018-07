San Leo Festival: annullato lo spettacolo di Simona Marchini



Perde un tassello importante il San Leo Festival. "Per indisposizione della protagonista Simona Marchini, lo spettacolo “Croce e delizia Signora mia” - speciale omaggio a Giuseppe Verdi, in programma sabato 21 luglio in Fortezza - è stato annullato". Ne dà annuncio con rammarico il Sindaco leontino, Mauro Guerra.