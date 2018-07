SERRAVALLE CINÈ: la casa del parco piena di cinema per tutti

Continua il CINEFORUM FILM FESTIVAL a cura del Centro Sant'Andrea giunto alla terza edizione estiva, al Parco LAIALA, non solo film anche mostre e intrattenimento per famiglie

La casa del parco nasce per un incontro. Ci si ritrova come 60 anni fa d'estate per stare insieme. “Come una volta...” - dicono i promotori - alla stessa tavola si raccontano storie: film, mostre e canzoni, sempre guardando avanti: ai bambini (succede da 3 generazioni).

Arriva così 3 anni fa il FILM FESTIVAL nello spazio di OLNANO con al centro CASA LAIALA posto di tutti i sammarinesi fortemente voluta dalla comunità parrocchiale di Serravalle, che è “il castello del cuore” (nel cuore) di San Marino. In programmazione pellicole di cui parlare ogni sera dopo la proiezione si continua a raccontare... dalle 22.30 circa un ospite e il pubblico si confrontano a caldo con soggetti e personaggi: dalle magie circensi del THE GREATEST SHOWMAN al successivo nuovo BLADE RUNNER visto da un regista visionario per continuare con le donne di colore americane anni Sessanta nel DIRITTO DI CONTARE; sabato ASSASSINIO SULL'ORIENT EXPRESS e domenica delle meraviglie con la dolcezza di WONDER. Tutti i migliori 'cartoon animation film' dell'anno per i bambini insieme alla mostra su PEPPONE E DON CAMILLO a 50 anni dalla morte di Giovannino Guareschi.

