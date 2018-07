COMICS N°5: un'edizione di classe!

Presentata ufficialmente la 5^ EDIZIONE del SAN MARINO COMICS con tante novità tra fumetto, musica, cosplay e Steampunk il 24, 25, 26 agosto in 20 punti del Centro storico

“Un evento in continuo crescendo” - dicono alle segreterie patrocinanti - di pubblico, interesse e soprattutto divertimento.

Intanto il nuovo manifesto in anteprima: illustrato appositamente con ambientazioni originali sammarinesi da CLAUDO CASTELLINI firma internazionale (Marvel, Bonelli) del fumetto.

Tante aree a tema con il FAMILY VILLAGE, accesso disabili e spazio INCLUSIVE COMICS della nostra Sanità e cooperative sociali, squadra YOUTUBER con la star dissacrante e popolarissima, BOBAN PESOV. Concerto del PAPIK per le colonne sonore di LUPIN III e gara podistica sui percorsi della serie. Riproposto in fine il FESTIVAL TOLKIEN nel RITORNO DELLA CONTEA.

La Partnership con LUCCA COMICS e il FESTIVAL di SAN DIEGO fa di SAN MARINO una tappa fondamentale della cultura POP.

Intervista con PIERSANTE MANDRELLI Vice Presidente SAN MARINO COMICS