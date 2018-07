UniEstate e Paneuropa insieme al Dialogo e Relazioni Internazionali

XXIII Corso, dal 20 al 21 luglio in Fondazione Carisp ex SUMS, dell'Università d'Estate insieme al Master sammarinese in Dialogo Interreligioso e Relazioni Internazionali

In 3 sessioni, dal venerdì pomeriggio al sabato, si parla d'Europa: dei mercati e del lavoro. Dei popoli: IDENTITÀ e MEMORIA in tempo di crisi globale.

Frontiera adriatico balcanica tra storia e dialogo. Lo spazio geopolitico (OMBELICO DEL MONDO, dicono gli organizzatori), che tocca Siria e Nigeria con il martirio dei Cristiani; e qui si gioca la carta della formazione politica internazionale in materia religiosa.

Un programma importante quest'anno per reagire insieme alle sfide europee sempre più pressanti a partire dalle radici comuni dei Piccoli Stati e delle “microaree” affacciate sul Mediterraneo coinvolgendo l'Italia.

fz

Intervista con ADOLFO MORGANTI Vice Presidente Fondazione Paneuropa RSM