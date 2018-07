GUARESCHI parla al LAIALA: mostra cinematografica da d'essai

Continua con successo alla casa del parco LAIALA il FESTIVAL del CINEFORUM fino a domenica in mostra anche DON CAMILLO E PEPPONE per il 50° della morte di Giovannino Guareschi fotografie, disegni e brani di film, commentati

Ogni sera casa e giardino diventano arena e platea del cinema con spazi per stare insieme la sera.

D'essai e cineforum convivono all'aperto prima e dopo la proiezione di BLADE RUNNER 2049 di Villeneuve replicante avanzato della creazione di Scott: protagonista sempre più umano sembra più vero del vero, cosciente, nel dolore della sua inevitabile natura. Un miracolo cinematografico dell'unione tra originale e replica sovrapposti in una nuova natura.

L'arena junior, invece, si adatta al movimento dei bimbi anche piccolissimi con mamme e papà annessi possono godersi CARS 3 che di corse, cadute e frenate, ne sa qualcosa... Saetta McQeen campione mondiale della Piston Cup affronta i bolidi tecnologici andando il pole position col numero 95 sul cuore... vincendo anche nella vita.

Sulla scia del comitato GUERESCHI 2018 a 50 anni dalla morte anche a SERRAVALLE (esposizione sui DUE PERSONAGGI INTRAMONTABILI e spezzoni di pellicola) il CENTRO SANT'ANDREA non si dimentica del grande scrittore e giornalista del Candido vissuto a Bussetto e morto a Cervia, che fece dell'Emilia, come Fellini della Romagna, “i luoghi letterari del Mondo piccolo” più visti, tradotti e letti in assoluto.. “L'umorismo è una cosa seria...” c'entra con tutto! Come DIO - 'autori' citati anche dal papa argentino.

