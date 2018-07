Rocking 1000: anche quattro sammarinesi fra i 1500 musicisti partecipanti

Quattro sammarinesi a Rocking 1000, saranno fra i 1500 musicisti che parteciperanno all'evento all'Artemio franchi di Firenze. Oggi giornata di prove per Roberto Moretti (batteria), Michele Zanotti (basso) e Federico Curto (basso) in occasione del concertone del 21 luglio . Non ci sarà invece Francesco Chiarelli (basso). Per la prima volta l’orchestrona rock - nata tre anni fa per invitare i Foo Fighters a tenere un concerto a Cesena - si esibirà eccezionalmente con la partecipazione speciale di Courtney Love, star della musica conosciuta in tutto il mondo.