LIRICA da CAMERATA del TITANO: concerti per melomani

BEL CANTO sammarinese per studenti di tutto il mondo al Concordia MUSICA VOCALE

Continua la RASSEGNA MUSICALE D'ESTATE al Concordia di Borgo Maggiore allievi e artisti del corso lirico della soprano Daniela Uccello. Concerto di canto anche da camera all'interno dei Summer Courses promosso dalla Camerata del Titano. Studenti e giovani professionisti vengono da tutto il mondo in Repubblica per perfezionarsi studiando lirica dalla tradizione italiana. La Uccello insegna Musica vocale da Camara al Conservatorio G.VERDI di Milano. La cantante vive a San Marino continuando la sua attività didattica proprio in questo ambito dopo aver portato il BEL CANTO professionistico da anni in Repubblica. I giovani cantanti hanno eseguito tra gli altri Mozart, Puccini, Rossini e Tosti accompagnati al pianoforte dal M° Fabrizio di Muso. Occasione speciale per tutti i melomani che prosegue nei prossimi appuntamenti dal 23 al 25 luglio.

fz