Artisti per #Bryan fanno il pieno di pubblico a Domagnano

Ottima partecipazione di pubblico ieri alla serata #Tributo per Bryan Toccaceli, in Piazza a Domagnano. In apertura Claudio Righi in arte "Claudio canta Baglioni", che subito in apertura - come vediamo nelle immagini - ha proposto i principali successi del cantautore romano.



Via via si sono avvicendati altri artisti: Mattia Zanchini, Dino Moroni, Fabrizio Pregnolato, Cristal Pari e Cinzia Pacifico con brani rispettivamente di Modà, Vasco Rossi, Zucchero, Alicia Keys e Gianna Nannini.



Il ricavato della serata verrà devoluto alla famiglia del pilota vittima di un grave incidente nel maggio scorso alla Baldasserona.