Ducati e Comics: weekend di colori a Rimini



Il colore dominante è sicuramente il rosso. L’evento di punta del fine settimana in Riviera è il World Ducati Week 2018, il raduno mondiale della casa di Borgo Panigale che da venerdì a domenica anima il Misano World Circuit “Marco Simoncelli”. Ieri sera la lunga parata di moto che, partita da Misano, ha raggiunto il lungomare di Rimini. Questa sera riflettori invece su Nina Zilli protagonista di un concerto gratuito al circuito. Mentre a Riccione, piazzale Roma ospita la presentazione dei piloti Ducati.



Rimanendo in ambito musicale, l’Associazione Culturale Interno4 presenta “Rimini canta Rimini”: la giornata di sabato sarà infatti interamente dedicata al cantautore genovese, a partire dalle ore 18 con la presentazione al Cinema Fulgor del libro “Lui, io, noi” di Dori Ghezzi, Giordano Meacci, Francesca Serafini. In serata alla Corte degli Agostiniani, uno speciale concerto con l’orchestra Rimini Classica diretta dal maestro Federico Mecozzi che propone per intero tutte le canzoni del disco Rimini. Ad interpretare i brani i cantanti riminesi: Andrea Amati, Dany Greggio, NicoNote, Massimo Marches, Massimo Modula e Giuseppe Righini. A seguire, dal vivo in brevi set de I Ministri (in acustico), Andrea Appino (Zen Circus), Federico Braschi, John De Leo e il duo Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, Musica Nuda. Il tutto a quarant’anni dalla pubblicazione del disco “Rimini” di Fabrizio De André.



Largo anche ai cartoon. Piazzale Fellini torna ad ospitare Riminicomix, la 22esima Mostra mercato del fumetto, che fino a domenica 22 si svolgerà insieme alla Cosplay Convention nell'ambito del festival internazionale Cartoon Club. La mostra è aperta al pubblico ogni giorno dalle 17 alle 24 con gli stand degli espositori e sin dal primo pomeriggio si terranno fino a sera workshop cosplay gratuiti, set fotografici, sfilate, gare canore, karaoke, proiezioni di telericordi e videosigle anni '80 e '90, dj set con le sigle dei cartoni animati tutte da ballare.