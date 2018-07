Ricordi: al Podere Lesignano torna la festa della trebbiatura

Come ogni estate, torna il ricordo della civiltà contadina con la festa della trebbiatura. Fino a domani al Podere Lesignano la rievocazione storica con una vecchia trebbia, gli abiti del lavoro nei campi come tanti anni fa e quell'atmosfera che si respirava nella fase finale della raccolta del grano. Gli attori hanno eseguito una dimostrazione della vecchia procedura, con la separazione della granella dei cereali dalla pula. Per i due giorni di manifestazione è in programma una cena nell'aia, con musica folk e intrattenimento per bambini. Momenti, quindi, per ripercorrere vecchie fasi di una vita che, ormai, non c'è più.



mt