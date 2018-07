Torna a Serravalle lo stile DRIVE IN

Seconda edizione di DRIVE IN a Serravalle su iniziativa della Giunta di Castello in collaborazione con Svalvolati Club. Protagoniste in Piazza Bertoldi alcune auto e moto d'epoca: tra queste, originali Chevrolet, fiammanti Corvette e il meglio delle Fiat d'antan. Oltre al raduno, per tutti gli appassionati la possibilità di immergersi nei ruggenti anni '20 e '30, con la musica live della Tebataki Swing Band accompagnata dal gruppo di ballo 'Lindy Garage'.