Musica, i partecipanti sammarinesi a Rockin'1000: "Esperienza incredibile!"

Sabato 21 luglio: al Franchi si scatena la festa. La più grande rock band del mondo offre uno spettacolo unico nel suo genere. Sotto la guida dell'inossidabile Maestro Beppe Vessicchio, i 1500 di Rockin'1000 caricano la notte fiorentina di groove ed energia.



Tra loro i sammarinesi Roberto Moghe Moretti alla batteria, Michele Zanotti e Federico Curto al basso. Pieni di adrenalina anche a due giorni di distanza. Moghe è la seconda volta che partecipa: nel 2016 come cantante, quest'anno in veste di batterista. Per Michele Zanotti, invece, debutto assoluto. Unanime il giudizio sull'esperienza: "Incredibile!"



A Rockin'1000 è l'amore per la musica, traslato in condivisione, a vincere su tutto. Il pubblico accoglie e ritrasferisce con il suo immenso calore. Sugli spalti, tra i 20mila, brillava anche il biancoazzurro della bandiera sammarinese. Ad incitare i nostri, almeno una dozzina di supporters.

E nel 2019 sarà ancora That's Live!



Nel video le interviste a Roberto Moghe Moretti, batterista e Michele Zanotti, bassista.



