REGGENZA GIOVANI: i Capi di Stato incontrano il nostro futuro

Mattinata piena per i Capitani Reggenti che hanno incontrato in udienza generale tutti i ragazzi e le ragazze dei Soggiorni Culturali 2018 dopo aver accolto una rappresentanza di giovani cittadini residenti all'estero per studio o lavoro



16 ragazzi e ragazze provenienti da Argentina, Stati Uniti e Francia, incontrano i Capi di Stato e il Segretario agli Esteri Nicola Renzi in aula consigliare con lo staff di coordinatore e tutor di lingua sammarinesi accolti in gruppo come figli di cittadini emigrati, che hanno “dato lustro alla storia del nostro paese” sin dal secolo scorso.

Ben integrati nelle varie comunità estere ma con un riferimento fermo nella madrepatria. Sono 38 ,ormai, le edizioni dei Soggiorni che segnano un lungo rapporto con le 25 Comunità sammarinesi presenti nel mondo. Il paese continua a investire sulle risorse all'estero soprattutto sui giovanissimi che si specializzano e studiano migliorando i loro rapporti con il paese anche attraverso la Consulta e l'Assemblea Generale semestrale. Un augurio di responsabili istituzionali e di governo per un futuro radioso nelle varie comunità ospiti.

La Reggenza in Sala dei Dodici aveva poco prima ricevuto Leonardo Gasperoni e Nicholas Perpiglia accompagnati dal Segretario Augusto Michelotti. L'occasione rappresenta una tappa degli appuntamenti con i giovani atti a promuovere un avvicinamento con le istituzioni. Giovani cittadini che operano e studiano fuori e dentro il paese meritevoli di segnalazione e rilievo durante il semestre reggenziale. I Capi di Stato hanno ringraziato presidente e membri della Commissione per le Politiche Giovanili insieme alla segreteria di stato preposta per la “fattiva collaborazione” agli incontri.

fz



Intervista con LINDA BORGAGNI Coordinatrice Soggiorni Culturali 2018