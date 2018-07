PRIMISSIME da MULTISALA romagnola

Da giovedì 26 luglio tutte le novità cinematografiche di fine mese in MULTISALA riminese e riccionese arrivano horror, film sull'oriente, dramma all'italiana, commedia d'azione con protagoniste le donne

HOSTILE imperniato su un pick-up con una donna alla ricerca di provviste. Juliette è sola e si ritrova in una landa desolata popolata da mostri: nel pericolo pensa a Jack, un gallerista di successo.

LA BELLA E LE BESTIE in terra di CHADOR una donna affronta un momento di sconvolgimento e riadattamento politico impegnandosi nel cambiamento come un eroina d'oriente diviene la prima superwoman araba.

LA SCELTA (IMPOSSIBILE), il regista Samuele Dalò costruisce una dramma tutto italiano protagonista IVAN COLETTA, un collaboratore di giustizia, che sceglie la legalità tra crisi morale e amore impossibile. Una banda di malavitosi lo cerca ma una vita nuova lo aspetta: sceglierà...

LA RIVALSA: BREAKING IN, una casa-trappola progettata per essere impenetrabile farà il resto. Una donna coraggiosa cerca di entrare all'inferno per liberare i suoi 2 figli imprigionati da loro destino 'architettonico'...

OCEAN'S 8 nella saga rosa della famosa serie un cast femminile stellare. Debbie OCEAN dopo 5 anni di carcere progetta un colpo degno del fratello Danny dato per morto. Rubare una collana di Cartier da 150 carati durante il (MET GALA) galà del Metropolitan Museum. 5 Donne in gran truffa: una gioielliera, una hacker, una stilista e una ricettatrice: belle donne da brivido...

