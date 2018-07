VISI al FULGOR: rassegna d'Estate con il CINEMA RITROVATO

Estate al Cinema propone l'appuntamento riminese sui CLASSICI DEL PASSATO in collaborazione con la CINETECA DI BOLOGNA mercoledì 25 luglio “VISAGES VILLAGES”

“Apericinema serale” e introduzione all'opera a cura del regista riminese DAVIDE MONTECCHI autore del thriller A LONELY PLACE sul docu-film francese VISAGES VILLAGES proposto dal CINEMA RITROVATO di Bologna insieme ai gestori del FULGOR.

Una prima estiva del viaggio “on the road” tra AGNES VARDA e l'artista JR, noto per l'utilizzo del collage fotografico. Lei 90 anni lui 35 in un esplosivo mix creativo e artistico filmato e montato in corso d'opera nello spazio di tempo di un viaggio tra facce, vite e battaglie operaie, in terre contadine della provincia di Francia. Pellicola storica sui VISI DEI VILLAGGI stampati sui muri e fissati su pellicola tramite la fotografia e la poesia filmica di 2 grandi artisti.

