Mostra del Cinema di Venezia: presentati i film in concorso, da Chazelle ai fratelli Coen

Leoni d'oro alla carriera a David Cronenberg e Vanessa Redgrave. Nella sezione Orizzonti il film su Stefano Cucchi

Presentata a Roma la 75esima edizione della mostra del cinema di Venezia, dal 29 agosto all'8 settembre. Leoni d'oro alla carriera a David Cronenberg e a Vanessa Redgrave.



75 anni per la mostra del cinema di Venezia, presieduta da Paolo Baratta e diretta da Alberto Barbera. 21 le opere in gara per vincere il Leone d'Oro, illustrate a Roma, mentre sono già stati attribuiti quelli alla carriera. Il primo al regista David Cronenberg, il secondo a Vanessa Redgrave, 81 anni, “attrice sensibile capace di infinite sfumature”, si legge nelle motivazioni, “considerata tra le migliori interpreti femminili del cinema moderno”. “Sono sbalordita e straordinariamente felice – è stato il commento dell'artista – grazie infinite cara Mostra”. E' il regista Guillermo Del Toro il presidente di giuria quest'anno, ne fanno parte anche il regista italiano Paolo Genovese e l'attore austro tedesco Christoph Waltz. Tre i film italiani in concorso, “Suspiria” di Luca Guadagnino, remake dell'omonimo capolavoro di Dario Argento, “Capri – Revolution” di Mario Martone e “What you gonna do when the world's on fire” di Roberto Minervini.

Grande attesa anche per il film d'apertura della sezione “Orizzonti”, “Sulla mia pelle” di Alessio Cremonini, dedicato alle ultime ore di vita di Stefano Cucchi. E ancora, in concorso l'ultima fatica di Damien Chazelle, regista di La La Land, “First Man”, i fratelli Joel & Ethan Coen con “The Ballad of Buster Scruggs” e “A star is born”, attesissimo film di Bradley Cooper con Lady Gaga come protagonista.



Francesca Biliotti