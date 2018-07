Timeline: da venerdì a domenica attori e rievocazioni in tutto il centro storico

È quasi tutto pronto per Timeline, l'evento di punta della stagione turistica estiva sammarinese. L'evento si aprirà venerdì 27 luglio e, fino a domenica, per le vie del centro storico gireranno attori in costumi d'epoca, ci saranno spettacoli, giochi rinascimentali, un mercato storico, fino a un corteo di mezzi militari e un ospedale da campo.



La filosofia è ripercorrere le fasi principali della storia della Repubblica, raccontandola con un mix di rievocazioni, dall'età romana quando il Santo Marino fondò la comunità, passando per il medioevo, il rinascimento, fino alle guerre mondiali. Per l'occasione, domenica arriverà Annita Garibaldi Jallet, pronipote di Anita Garibaldi, con una delegazione brasiliana, per assistere alla rievocazione della battaglia tra austriaci e camicie rosse garibaldine.



mt