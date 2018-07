27 luglio 1940: L'esordio di Bugs Bunny

Esattamente 78 anni fa esordì Bugs Bunny, il coniglio simbolo dei Warner Bros, amato dai bambini di tutto il mondo.



L'esordio avviene nel cortometraggio "Caccia al coniglio" ("A wild hare"), in cui il coniglio si presenta con il suo classico "Che succede amico?" (in originale "What's up, Doc?") tenendo la carota in maniera similare a quella in cui il celebre comico Groucho Marx reggeva il suo sigaro.



Disegnato al suo esordio da Robert McKimson, Bugs diventerà il cartone di punta della serie Looney Tunes, battendo con furbizia e astuzia tutti i suoi rivali, dal cacciatore Taddeo, allo scatenato Yosemite Sam, al marziano Marvin fino all'amico/nemico Daffy Duck.



Viene considerato da diversi studiosi uno dei migliori esempi di comicità americana. Nel 2002 la rivista TV Guide lo mise al primo posto nella classifica dei 50 più grandi personaggi animati di tutti i tempi.



Previsto per il 2019/20 il suo ritorno sul grande schermo in Space Jam 2, assieme a Lebron James, che sarà un seguito del celebre film del 1996 con Michael Jordan.