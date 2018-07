CINESTATE ai castelli: agosto da film all'aperto

San Marino Cinema si ferma per la pausa estiva dopo la chiusura del Concordia fino al 6 settembre. Continua invece SUMMER NIGHT CINEMA all'aperto, seconda edizione, con la rassegna agostana

Le giunte di Castello di Città, Borgo e Serravalle, insieme alle segreterie Turismo e Cultura promuovono i grandi film di successo per famiglie e bambini dopo le belle serate di luglio nelle piazze del cinema di Borgo e Serravalle. Al Parco Bruno Reffi di San Marino Città 3 grandi serate cinematografiche.

Si comincia martedì 7 agosto con ASSASSINIO SULL'ORIENT EXPRESS.

8 agosto per ragazzi con un'animazione d'autore da vedere anche per mamme e papà, arriva COCO.

Giovedì 9 agosto a grande richiesta per un pubblico amplio: PIRATI DEI CARAIBI, la vendetta di Salazar.

Cinema di grandi stelle rigorosamente sotto le stelle del Monte.

fz