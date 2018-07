Musica e cinema per un folto programma di appuntamenti culturali all'Ambasciata italiana a San Marino

Ricco programma di eventi quello presentato dall'Ambasciata Italiana a San Marino per il mese di agosto. Il primo appuntamento sarà giovedì 2 agosto con il concerto omaggio a Renata Tebaldi, nei giardini dell'ambasciata. “Una serata molto importante e sentita per noi – spiega Barbara Andreini, della fondazione Tebaldi – organizzata nell'anno delle celebrazioni per il 150° dalla scomparsa di Gioachino Rossini”. Non solo musica, per tutto il mese l'ambasciata curerà anche una rassegna cinematografica di pellicole italiane in collaborazione con l'associazione Dante Alighieri di San Marino. L'ingresso sarà gratuito per tutti gli appuntamenti.



Nel video intervista all'ambasciatore Guido Cerboni