Riccione: talk show su sport, domani l'automobile

In tre mercoledi' d'agosto, a Riccione, tre autori di letteratura sportiva raccontano e si raccontano al pubblico, in una sorta di talk show con ospiti di rilievo, con la conduzione di Sergio Remondino.



E' Riccione e i Miti, storie sulla carta e domani sera alle 21 in piazzale Ceccarini presenta "Lancia Stratos il mito diventa leggenda". Il format vuol diventare un appuntamento fisso della vita culturale di Riccione, con l'intenzione di dar vita ad un premio letterario 'balneare', capace di creare un movimento artistico e intellettuale, oltre che di spettacolo, intorno al mondo dello sport. Si comincia appunto domani con Sergio Remondino, caporedattore di Autosprint, che ha firmato insieme ad altri autori l'opera omnia "Lancia Stratos - il mito", sei volumi dedicati alla vettura che ha vinto tre titoli iridati rally e ha contraddistinto un'epoca nelle corse su strada. Un vero e proprio inno al made in Italy. Ospiti: Cesare Fiorio, Sandro Munari, Borgogno Editore. Il prossimo appuntamento e' mercoledi' 8 alle 21 con "Vite di Corsa. Eroi e personaggi delle piste".