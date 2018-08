Anche Radio San Marino al "Salotto del Cantone" per tutto agosto

Già aperto dalla metà di luglio e fino al 3 settembre il salotto all’aria aperta allestito al Cantone Panoramico, uno dei luoghi più suggestivi e centrali del centro storico, per accogliere i visitatori con i sapori del territorio. Accoglienza turistica che da oggi si arricchisce di un nuovo elemento, con la musica di Radio San Marino. Dalle 15.00 alle 19.00 nell’area accanto al monumento dedicato a Bartolomeo Borghesi, sarà possibile degustare un ricco tagliere di prodotti 100% sammarinesi come vino, piada, pane, bresaola, olio Evo, formaggi e miele proposti dalle Cooperative agricole aderenti al Consorzio Terra di San Marino e altre aziende provate protagoniste dal made in San Marino.

Oltre ad offrire intrattenimento, il Salotto del Cantone sarà anche un’occasione per far conoscere, attraverso le produzioni locali, il territorio della Repubblica di San Marino nella sua totalità e varietà paesaggistica.



Nel video, le interviste a Gilberto Gattei, dj di Radio San Marino e al Direttore dell'Ufficio del Turismo, Nicoletta Corbelli