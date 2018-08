Presentato Play DeeJay: a San Marino gare, fitness e i concerti di J-Ax, Baby K e Rovazzi

L'estate sammarinese prosegue con quattro giorni di sport, benessere e musica.

Dal 30 agosto al 2 settembre un evento per tutti i fisici e per tutti i gusti musicali. Atletici e non, grandi e piccoli sono il target di Play Deejay, format che unisce sport e cultura, con gare, lezioni gratuite di fitness e i concerti con alcuni degli artisti italiani del momento. Alla conferenza stampa di presentazione, oltre ai segretari di Stato Marco Podeschi e Augusto Michelotti, c'erano i due volti chiave di questa prima edizione: Rudy Zerbi e Linus di Radio Deejay.



Giovedì 30 si partirà con il venticinquesimo Trofeo Titano di Atletica. Tra i diversi eventi in programma, una pedalata turistica, corsa, attività di group cycle, ma anche yoga, pilates e altre discipline nelle aree di allenamento allestite in centro storico. Poi la musica, con i concerti di J-Ax, Baby K, Fabio Rovazzi e altri artisti.



La collaborazione tra pubblico e privato è uno degli elementi della strategia. 104mila euro la spesa per l'evento.



Mauro Torresi



Nel servizio, le interviste a Linus, a Rudy Zerby e al segretario di Stato per il Turismo, Augusto Michelotti