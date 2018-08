Le stelle di Donna Riccarda

Tutto esaurito ieri pomeriggio, alla galleria Arzilli, per la presentazione del libro di Riccarda Luisa Righi Gozi "Così i miei sogni svanirono come le stelle". E' dedicato al marito, Marino Gozi, il secondo lavoro di Donna Riccarda. Un libro di memorie ma anche di speranze. Il titolo è malinconico perchè, scrive “i nostri sogni sono svaniti come le stelle cadenti nella notte di San Lorenzo” , ma il racconto è pieno di gioia, come lei. “Sono stata amata dalla mia famiglia e dai miei tanti amici e sono orgogliosa, dice, di aver resistito fino ad ora e di essere ancora ottimista.