San Marino: weekend ricco di appuntamenti culturali. Si chiude la 3 giorni dello SMIAF

Oggi la visita della Reggenza al San Marino International Art Festival. Numerose, in questo weekend, le iniziative culturali in Repubblica

3 giorni di passione, eventi, ed interscambio culturale, quelli proposti dallo SMIAF in Centro Storico. Con decine di performance di artisti provenienti da tutto il Mondo. Nel giorno della visita dei capi di Stato, gli ultimi appuntamenti di questa 11esima edizione. Ieri, invece, al Teatro Concordia di Borgo, un appuntamento della Rassegna Musicale d'Estate con l'”Omaggio a Vinko Globokar”: compositore e strumentista, protagonista della scena contemporanea. Ad interpretare alcune delle più significative produzioni dell'artista, l'Aeris Quartet, Felicita Brusoni, John Kenny e Rodolfo Rossi. Camerata del Titano, e la Segreteria di Stato alla Cultura, hanno presentato poi il primo appuntamento di Alba sul Monte in Concerto 2018, questa mattina al sorgere del sole, agli Orti dell'Arciprete. Ieri sera, alla Biblioteca di Stato, anche il secondo ed ultimo appuntamento con “Il Titano Racconta. Pagine di vita e di costume del libro di Egidio Belisardi”. Nel reading di Elisa Manzaroli, accompagnata alla chitarra da Angelo Guidi, squarci di vita sammarinese non considerati dalla storiografia ufficiale, che vedono come protagonisti personaggi come “Lorenzino” Zani, il Professor Balsimelli, “Babi, il maratoneta” e Ovidio Reffi, custode del Palazzo.