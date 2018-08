Successo per l'11 edizione dello SMIAF

Ieri il saluto dei Capitani Reggenti all'evento

Da Campo Bruno Reffi alla Porta del Paese, tra le piazze Garibaldi e Titano, naturalmente, Piazza della Libertà. Arte a tutto tondo e in tutte le sue forme, tra artisti locali e internazionali per promuovere, insieme alla creatività sammarinese, anche la sua apertura al mondo, nel nome del dialogo interculturale. Anche l'omaggio della Reggenza, con i Capi di Stato, Stefano Palmieri e Matteo Ciacci a salutare un evento ormai consolidato: arte e cultura di strada, come valore aggiunto per tutto il Centro Storico.



La forza del network, con 60 artisti da tutto il mondo, 20 spettacoli al giorno, 30 volontari non solo sammarinesi per un evento che, nei 10 anni di vita, calcola un indotto - diretto e indiretto - vicino al milione di euro.



Nel video, l'intervista a Tomaso Rossini, Organizzazione SMIAF