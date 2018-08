Festival di San Leo 2018: concerto finale

Il San Leo Festival 2018 chiuderà in bellezza sabato sera con l’imperdibile concerto dell’Accademia Sannita ed il suo primo violino Yuki Serino.

È positivo il bilancio della stagione estiva. Appuntamenti, eventi, c'è fermento nel centro leontino.

Si attende con ansia la principale manifestazione AlchimiAlchimie dell'ultimo weekend di agosto.

Novità di quest'anno "Viaggiando con Dante", 6 appuntamenti previsti a inizio settembre in collaborazione con l'Associazione Dante Alighieri di San Marino, la città di Ravenna e l'Università Cattolica di Milano.

Rispetto all'anno scorso sono aumentati i turisti che hanno raggiunto la Fortezza, assicura il sindaco.

In questo mese la città di San Leo è stata anche teatro della rassegna musicale, il San Leo Festival che ogni estate offre spettacoli musicali.

Dodici concerti, di cui 7 di fine masterclass.

Silvia Sacchi



Nel video l'intervista al Sindaco di San Leo, Mauro Guerra