FALLACI rivive per una notte in AMBASCIATA

Secondo appuntamento con la rassegna cinematografica nei giardini dell'Ambasciata d'Italia stasera alle 21 Maria Elena D'Amelio presenta “L'ORIANA” di Marco Turco sulla vita della Fallaci

Il film riassume in 100 minuti la miniserie RAI in 2 puntate protagonista Vittoria Puccini e proposta da RAIUNO nel 2015.

“L'ORIANA” sembra quasi il vezzeggiativo toscano rivolto a una figura di giornalista e scrittrice amata e letta in tutto il mondo ancora oggi. Quella della FALLACI è la storia di un'esistenza veramente vissuta a fondo dai reportage di guerra alle inchieste più scottanti su religione e politica fino alla battaglia contro l'estremismo islamista e la cultura della violenza cieca che non risparmia la donna. Addirittura l'avvicinamento al cristianesimo dopo l'incontro con papa Benedetto in un dialogo sulla morte. E poi l'amore, la storia di vita con Panagulis durante la resistenza greca, in fine l'affetto per la famiglia d'origine.

Riflettere e capire l'Italia attraverso i suoi testimoni in una serie d'incontri per dibattere il presente.

Prossimi appuntamenti di fine mese con TONY VILAR di Giuseppe Gagliardi e GENERAZIONE 1000 EURO di Massimo Venier.

fz