Tirocini presso la Commissione Europea: scade a fine mese il termine per partecipare al bando

Scade il 31 agosto il termine per presentare le domande di partecipazione al bando di selezione per tirocini retribuiti presso la Commissione Europea nel periodo marzo-luglio 2019. Nell'apposita sezione del sito della Commissione Europea tutte le informazioni per aderire.



“Visto il particolare momento storico, che vede il Paese fortemente impegnato nel negoziato con l’Unione Europea ai fini di un Accordo di Associazione, - sottolinea la Segreteria di Stato agli Affari Esteri – invitiamo i giovani sammarinesi, residenti e non, a valutare questa importante possibilità di stage”.