Unirsm: l'Ateneo partecipa con Michele Chiaruzzi ad una ricerca internazionale coordinata dalla University of Queensland

Il direttore del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell’Università

di San Marino, Michele Chiaruzzi è stato selezionato per partecipare al gruppo di ricerca “The Rise of the International: An Intellectual History”, che in questo mese di agosto si riunisce a Brisbane, in Australia, presso l'Università del Queensland. “L’Ateneo sammarinese – riferisce una nota - conferma così la crescente attività sul fronte internazionale partecipando ad un progetto che coinvolgerà altre importanti realtà accademiche”.