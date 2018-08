La FALLACI vince ancora: successo in Ambasciata

Seconda serata cinematografica molto partecipata nei giardini della sede diplomatica italiana di Città

L'Ambasciata d'Italia insieme al Comitato sammarinese della Dante Alighieri ha proposto con successo la seconda serata cinematografica d'estate. “NON SEMBIAVA IMMAGINE CHE TACE” citazione dal Purgatorio dantesco per il ciclo SGUARDI CONTEMPORANEI. Elena D'Amelio Mueller studiosa di cinema ha introdotto la proiezione serale nei giardini del film “L'ORIANA” per la regia di Marco Turco conducendo, poi, il dibattito finale. Oriana Fallaci un grande personaggio della cultura italiana nella pellicola prodotta da RAICINEMA premessa per riflettere sul Belpaese. Spunti e commenti del pubblico tratti dal racconto in parte biografico di una vita dedicata al giornalismo d'inchiesta e alla letteratura esperienziale che ci coinvolge tutti. Prossimo appuntamento all'aperto in ambasciata il 29 agosto alle 21 con “LA VERA LEGGENDA DI TONY VILAR” di Giuseppe Gagliardi.

fz



Comunicato stampa