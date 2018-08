FISARMONICA D'AUTORE: Scappini a suonare tra le vigne

Doppio concerto del grande fisarmonicista ieri a San Marino stasera a San Clemente

Chiude la RASSEGNA MUSICALE D'ESTATE con il doppio concerto del fisarmonicista SERGIO SCAPPINI. Fisarmonica in versione classica e digitale con i virtuosismi di un maestro riconosciuto dello strumento popolare. ieri sera SCAPPINI in concerto all'Ex International di Borgo Maggiore e oggi alle 21 alla TENUTA MARA di San Clemente riminese. Tecnica ed elettronica nei concerti-conferenze promosse dalla CAMERATA DEL TITANO sulle potenzialità dello strumento antico dalla ricerca sperimentale di un compositore di livello mondiale. Stasera in vigna della tenuta biodinamica brani di Piazzolla tra i vigneti cresciuti a suon di melodie mozartiane e vini invecchiati in cantine in cui viene diffuso il canto gregoriano tra le botti.

fz