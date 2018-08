Per gli amici, MEG! Al cinema arriva il PRIMO SHARK (Megalon)

Prima mondiale del colossal “SHARK: il primo squalo” in multisala riminese torna il MEGALODONTE, pescecane più grande del mondo tornato dalla preistoria



Se ancora ci fosse nella fossa... (delle Marianne) l'antenato dello squalo bianco con denti aguzzi enormi (dal greco grande dente: MEGALODONTE, appunto) secondo alcuni studi 'fantascientifici' il pescecane del Miocene potrebbe essersi conservato nelle profondità oceaniche del Pacifico resistendo al tempo come fu per il MAMMUT vivo e vegeto sino a non più di 3000 anni fa.

Questi i presupposti del nuovo film della serie SHARK o SQUALI, da noi, tornati al PRIMO grande pesce balena o elefante peraltro ancora esistenti in versione squalo gigante.

Gli americani lo chiamano famigliarmente MEGA (titolo anche di un vecchio film di successo e del romanzo “MEG, a novel of Deep Terror” di Steve Alten) lungo circa 20 metri con una apertura boccale di oltre 2 metri può ingurgitare qualunque cosa animata o no in grado di nuotare o galleggiare. La suggestione del movie, in fondo (ma molto in fondo...) e tutta qui: senza tralasciare la bellezza costiera e dei fondali neozelandesi, location naturali dei vari set, oltre all'immancabile coproduzione cinese che mette in scena l'avvenente LI BINGBING e la campionessa asiatica di arti marziali STATHAM (colossal già venduto in oriente e sottotitolato in mandarino e giapponese).

fz