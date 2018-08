ANT-WASP, formica e vespa, dal fumetto Marvel anni 60 al movie

L'Universo cinematografico Marvel propone il fumetto anni Sessanta scritto da Stan Lee dei micro eroi, FORMICA e VESPA, in “ANT-MAN AND TH WASP” per la regia di Peyton Reed

Nel fumetto originale la formica era l'identità segreta del biofisico HANK PYM che sapeva rimpicciolirsi a dovere mentre negli anni Novanta era un ladro fino a diventare nelle ultime due serie Michael Douglas. La vespa avrà ,invece, anche le sembianze di Michelle Pfeiffer e adesso di Evangeline Lilly.

Formica e vespa dal mondo quantico (piccolo, piccolo) insetti giganti maschio e femmina nuovi supereroi della Marvel-Disney già ridotti (in passato) a livello subatomico con il rischio di estinguersi... ora anche extra large più di un qualunque essere vivente.

Questa e la XX storia della serie denominata anche ANT-MAN 2 ultima del 2018 concepita tra AVENGERS e CAPTAIN AMERICA. Qui i personaggi sono un po' tutti GHOST (fantasmi che scompaiono e ricompaiono) provenienti dal mondo piccolo che sta intorno a noi sempre pericolosi e letali come non mai. WASP ci trasporta in una prospettiva tutta al femminile, che mancava dopo CATWOMAN, per poter combattere a fianco di ANT-MAN, eroe maschio con la tuta da formica, dovrà imparare a mettersi anche nei panni di una vespa velenosa... per scoprire i segreti del loro passato.

fz