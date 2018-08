Aspettando Bjcem RSM 2020: un progetto sammarinese in Sicilia

“PALERMO MANIFESTA12” è la Biennale Nomade Europea che anticipa la XIX Biennale dei Giovani Artisti d'Europa e del Mediterraneo che si terrà a San Marino nel 2020

“A NATURAL OASIS?” La rete creativa sammarinese, che diede vita a progetti e incontri sull'arte performativa dei giovani artisti sin dagli anni Ottanta-Novanta, c'è!? Si, continua... trasferita per fine luglio a Palermo attraendo talenti emergenti e visitatori da tutto il mondo in luoghi spettacolari della capitale siciliana.

Il progetto internazionale della nostra Galleria Nazionale è stato scelto tra i 630 presentati in occasione di MANIFESTA12 palermitana. Un gruppo di ricercatori d'arte contemporanea selezionato da Alessandro Castiglioni e Simone Frangi saranno parte del programma transnazionale nel 2019 a Nottingham, in Repubblica e a Cipro. Il gruppo di lavoro è stato ospitato a CASINO PALERMO in uno spazio residenziale ed espositivo. Pratiche curatoriali e artistiche nell'ecologia sociale e nella politica territoriale i concetti alla base della presenza culturale sammarinese introdotti da Rita Canarezza rappresentante della Bjcem e della nostra Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea.

Contatti e temi di ricerca proposti da San Marino sono stati parte integrante del dibattito tra Film Festival e Summer School 2018 al MANIFESTA di Palermo.

