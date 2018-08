ROF: si parte con Ricciardo e Zoraide

Tre nuove produzioni nell’anno delle Celebrazioni del 150enario: comincia sabato 11 agosto la XXXIX edizione del Rossini Opera Festival, che si terrà a Pesaro sino al 23 agosto.

Al via questa sera a Pesaro il Rossini Opera Festival 2018, con la prima di Ricciardo e Zoraide, diretta da Giacomo Sagripanti, alla guida dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI e del Coro del Teatro Ventidio Basso, e messa in scena da Marshall Pynkoski, al debutto al ROF. “Ricciardo e Zoraide non ha mai voluto essere una rappresentazione del mondo africano o europeo – spiega il regista canadese - “abbiamo deciso di non mettere in scena una contrapposizione tra bianchi e neri, il dramma al contrario si focalizzerà sulla lotta per il potere all’interno delle relazioni e degli scontri tra I protagonisti". Quest'anno per le celebrazioni del centocinquantesimo anniversario della morte del compositore pesarese previste tre nuove produzioni operistiche, una Petite Messe Solennelle con un cast di lusso, la curiosità di Massimo Ranieri, il Barbiere di Siviglia dei giovani, con i cantanti dell'Accademia Rossiniana, poi concerti, recital e conferenze.