La storia del ROCKY perdente nel movie finlandese campione d'Europa

Arriva anche in Italia per ferragosto nei circuiti ufficiali e d'essai LA VERA STORIA DI OLLI MÄKI film sul ROCKY finlandese anni Sessanta miglior pellicola europea del 2016 premiata a Cannes

Juho Kuosmanen, regista nordico dal cuore pazzo, si ispira più a Kaurismäki che a Silvester Stallone per la sua storia di pugni e d'amore. Racconta la vicenda di un giovane sportivo di umili origini che tifava più per la semplicità nella quotidianità che per la celebrità. Un uomo umile sul tetto del mondo affronta clamore e business da antieroe contro il mito americano di colore nella boxe.

OLLI MÄKI contro DAVERY MOORE in Finlandia nel 1962, era veramente impensabile. Un campione nazionale di una federazione sconosciuta ospita un GIGANTE d'oltreoceano senza essere GOLIA: e perde, veramente bene con tutto il cuore, ma perde con gioia trovando l'amore.

Un film dalla parte del secondo... con molta ironia e una vis comica, algida, da paese freddo l'autore della pellicola sportiva trasforma l'incontro del decennio in una parodia sull'ambizione, che ha distrutto l'arte olimpionica del pugilato. Silenzi e frasi fuori luogo trascinati in un bianco e nero da cinema muto fanno dell'opera filmica un elogio (vincente) della LEGGEREZZA premiato in tutta Europa.

fz