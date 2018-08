Avanti con #meeting18: a suon di volontari

È iniziata la settimana di preparazione del MEETING 2018 in fiera al lavoro i primi volontari che presto verranno raggiunti dal grosso degli oltre 2500 aderenti e simpatizzanti di Comunione e Liberazione provenienti da tutto il mondo

Già da ieri in fiera la squadra degli oltre 400 volontari del cosiddetto PRE-MEETING 2018. A turno sono al lavoro ragazzi e ragazze di ogni età per allestire i vari padiglioni dalle mostre alla ristorazione. Ci sono adulti e universitari da Milano e dall'Emilia Romagna oltre a un gruppo da Lugano insieme ai riminesi e ad alcuni sammarinesi per “COSTRUIRE IL MEETING”. Dalle 13 alle 19 dopo la pausa pranzo sono impegnati in 2 turni di lavoro fino a cena dove poi ci si racconta l'esperienza giornaliera. Stuccare, decorare, pitturare con i colori dell'edizione 2018 anche il Villaggio Ragazzi con creatività e praticità. Sono elettricisti, falegnami e specialisti dell'arredamento a guidare i più giovani. Tutti disponibili a “servire” con gratuità e gratitudine ma soprattutto con passione. Da Domenica ogni ambiente deve essere pronto. Sabato 18 arriveranno gli altri 2536 volontari da tutto il mondo compresa l'Indonesia. Si giostreranno avvicendandosi durante la settimana collaborando nei turni di vigilanza, accoglienza, pulizie e comunicazione-informazione a più livelli.

fz



Intervista EMILIA GUARNIERI Presidente Fondazione MEETING