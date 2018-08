RICCHI da PAZZI... la commedia asiatica made in USA al cine da noi

Per ferragosto nelle sale italiane la commedia asiatica “CRAZY & RICH” film di culto tratto dal best seller di Kevin Kwan sugli ASIANS statunitensi



Rachel nata a New York da madre cinese, laurea in economia e docenza all'università pubblica, fidanzata con un ragazzo malese, vanno insieme a Singapore al matrimonio di amici. Incontrerà la famiglia Young con la madre del suo Nick. Loro sono ricchissimi e pensano che la giovane sinoamericana voglia approfittare del 'principe ereditario' da vera arrampicatrice sociale; ma non è così e in fine l'amore trionferà.

Stile Bollywoodiano un po' farsa e in parte melodramma ultima moda trash alquanto kitch del cinema newyorkese popolato di star televisive occidentali d'origini orientali.

Lo chiamano il TRAVELOGUE asiatico, commedia romantica sui viaggi esotici, strapiena di marchi internazionali, chirurgia plastica e arredamento dorato,un tantino eccessivo, stile “bagno di Donald Trump”.

La protagonista Rachel Chu si definisce una cinese meticcia “bianca dentro e gialla fuori” mentre la storia rimanda a “PRETTY WOMAN” e a “QUEL MOSTRO DI SUOCERA”.

fz