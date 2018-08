La più bella (BIBLIOTECA) del mondo: GAMBALUNGHIANA

Già segnalata da RAI LETTERATURA tra le biblioteche da visitare la GAMBALUNGA di Rimini è tra le più belle del mondo secondo TASCHEN col primato in Europa e nel 2019 compirà 400 anni

Si festeggerà (nel 2019: il fondatore morì nel 1619) un'istituzione storica cittadina prima biblioteca civica divenuta pubblica in Italia per volontà di un ricco borghese ALESSANDRO nato nel 1554 entrato nella storia col suo lascito: palazzo, libri, sale, ritratto e stemma da far invidia ai nobili del tempo.

Il fotografo Massimo Listri ha immortalato la GAMBALUNGA per la casa editrice TASCHEN tra “le più belle del mondo” grazie ai suoi mappamondi e agli ambienti unici (parete segreta e accesso nascosto compreso...). Nel catalogo gode di buona compagnia insieme all'Apostolica Vaticana e alla Medìcea Laurenziana.

Un tempio del sapere (325mila volumi, 60mila antichi) lungo 4 secoli (oggi anche moderna emeroteca, cineteca, servizi informatici per studenti e ricercatori) che custodisce codici, incunaboli, manoscritti istoriati in copia originale come La COMMEDIA dantesca e I TRIONFI del Petrarca oltre alla vita del FEDUX l'urbinate che di bellezza se ne intendeva...



Intervista con ORIANA MARONI Responsabile Biblioteca Gambalunga Rimini