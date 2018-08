A Bellaria la performance "tra musica e fantascienza" con il violinista elettrico Andrea Casta

Il violino elettrico di Andrea Casta arriva a Bellaria Igea Marina per una performance "tra musica e fantascienza". Così è stata definito l'ultimo progetto dell'artista che ha riportato sulle scene dance uno degli strumenti classici più raffinati.



L'esibizione domani dopo le 21.30 al Villaggio Polo Est 3.0, in viale Pinzon. Costa presenterà "Double Sun", primo singolo del concept album "The Space Violin Project". L'artista ha vinto il titolo come miglior performer agli ultimi Dance Music Awards. Costa è molto attivo sui social, con decine di migliaia di seguaci su Instagram e più di 20mila fan su Facebook.



La performance di domani si inserisce nel più fitto programma di eventi al Villaggio Polo Est, tra musica e sport.



mt