Ultimi preparativi per il MEETING: sabato 18 fine lavori, altri volontari domenica 19

Ultimi preparativi per l'edizione rinnovata 2018 in Fiera a Rimini con più spazio ai giovani volontari sia per l'ideazione sia nella realizzazione di ambienti e programmi

Studenti e giovani lavoratori anche nell'allestimento e cura delle mostre. Quest'anno oltre a lavorare hanno proposto tematiche e spazi formativi gestendoli direttamente.

Mettersi in gioco in una sfida che continua: passione, gioia e voglia di contare, per rispondere alla domanda di senso che c'è in ognuno di noi. Da tutto il mondo con lo specifico bagaglio culturale e di esperienze, che qui è patrimonio comune, proprio attraverso studio e lavoro.

I contenuti del MEETING 2018 rinnovati da ragazzi e ragazze offrono punti di contatto alle diverse generazioni che da oltre 30 anni fanno dell' “Amicizia fra i popoli” una questione di cuore...

Novità anche in casa sammarinese insieme a volontari e aderenti che si occuperanno del settore sportivo e giochi la nostra Galleria Nazionale proporrà i nuovi spazi e servizi del museo da poco inaugurato in un incontro pubblico al nostro stand con segretari, dirigenti e coordinatori di esteri, turismo e cultura.

Intervista con SANDRO RICCI Direttore MEETING RIMINI 2018