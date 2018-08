Eurovision Young Musicians 2018: il sammarinese Stefanelli si esibisce nella seconda semifinale

Diretta streaming dalle 15

Edizione numero 19 per il concorso EBU di e sulla musica classica.

Insieme ai solisti di 18 paesi europei la Royal Scottish National Orchestra diretta da Thomas Dausgaard.

Per San Marino, ancora una volta il violoncellista Francesco Stefanelli, Ex allievo dell'Istituto Musicale Sammarinese.

Dopo l'ottimo piazzamento del 2016 all'edizione di Colonia, ritorna con in programma Brahms, Penderecky, Britten e Shostakovic. Francesco Stefanelli suona un Capicchioni del 1973.



Oggi e domani potete seguire le semifinali in diretta streaming sul nostro sito a partire dalle 15. Le 14 in Scozia. Stefanelli si esibirà dopo le 17