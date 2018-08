L'architettura impossibile del Brunelleschi in mostra al Meeting

L'Opera di Santa Maria del Fiore spiega la Cupola del Duomo di Firenze in vista dei suoi 600 anni

Tra le mostre più interessanti da visitare al Meeting, quella dedicata alla Cupola del Duomo di Firenze.



L'architettura impossibile di Filippo Brunelleschi: così l'Opera di Santa Maria del Fiore spiega la Cupola del Duomo di Firenze ai visitatori del Meeting, prima delle iniziative in vista delle celebrazioni dei 600 anni del capolavoro, che ancora oggi resta la cupola in muratura più grande al mondo, coi suoi 34 metri di altezza e 45 e mezzo di diametro.

Ecco una dimostrazione pratica delle maestranze all'opera, e che svelano il segreto che ha consentito al Brunelleschi di costruire la cupola in muratura, la cosiddetta tecnica della spina pesce, apparecchiatura muraria che realizza la struttura senza centina, l'impalcatura in legno: per sorreggere una cupola del genere, avrebbe significato abbattere una intera foresta.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista all'architetto Samuele Caciagli, curatore della mostra