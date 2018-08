W I POMPIERI di tutto il mondo: al cinema FIRE SQUAD

Arriva una celebrazione dei vigili del fuoco americani che fa pensare all'Italia e agli “eroi normali” di Genova. In multisala romagnola anteprima del film ONLY THE BRAVE (INCUBO DI FUOCO) in onore di tutti i pompieri del mondo

Titolo originale ONLY THE BRAVE, coraggiosi vigili del fuoco da prima linea, “HOTSHOTS” squadre d'elite pronte a tutto come i nostri Usar bresciani (“Urban search and rescue” per il recupero della gente sotto le macerie tra acqua, fuoco e terremoti) intervenuti a GENOVA. EROI NARMALI capaci di strisciare sotto le macerie e trasportare feriti in codice rosso geolocalizzandoli e incrociando i dati per trovare persone: vive). Nel movie celebrativo statunitense l'INCUBO DI FUOCO fu un memorabile incendio con tanti morti tra i pompieri. PETER RASMAN vigile del fuoco in Italia da 13 anni ha dichiarato proprio questo ai funerali delle vittime genovesi dopo gli applausi scroscianti della gente al grido di “Eroi! Grazie!”: “i veri eroi sono i colleghi morti sul lavoro (e i loro cari)”. Nelle tragedia americana, invece, ci fu un solo superstite della SQUADRA DEL FUOCO che oggi racconta la vicenda avvenuta in Arizona nel 2005. Gli angeli del quotidiano per un giorno anche al cinema sono i protagonisti della storia sempre i primi ad arrivare e gli ultimi ad andarsene... piangendo.

fz