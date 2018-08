"AlchimiAlchimie 2018": alleanza culturale tra Forum del Dialogo di San Marino e San Leo

In occasione delle giornate di “AlchimiAlchimie”, in programma il 25 e 26 agosto prossimi, si stringe un'alleanza culturale tra Forum del Dialogo di San Marino e San Leo, su iniziativa dello stesso Comune romagnolo. Tema scelto per l'edizione 2018 della manifestazione leontina: “Humanitas nel Nome della Rosa”. "Humanitas, - riporta una nota - come dignità, cultura letteraria, virtù di umanità, rispetto, stato di civiltà. Tornare agli antichi, non per imitarli, ma per diventare moderni “cittadini del mondo”, evolvendo come una Rosa che da bocciolo si schiude, petalo a petalo, per trovare una nuova e sapiente identità in armonia con il genere umano, la natura, l’universo". Saranno presenti alcuni rappresentanti sammarinesi per incontri e conferenze: il consigliere Ssd, Vanessa D’Ambrosio aprirà i lavori di sabato 25 agosto; il professor Renato Di Nubila terrà una relazione sul tema: “Humanitas: l’impegno che rende l’uomo più Uomo”; il consigliere di Repubblica Futura, Mara Valentini su: “Dall’Humanitas del 'De vita solitaria' di Francesco Petrarca all’armonia della cucina delle foglie”.



