Giallo romano in sala riminese: "CATTIVI" di CALVAGNA

Prima riminese del film di Stefano Calvagna CATTIVI & CATTIVI un thriller metropolitano ambientato a Roma presentato stasera dagli autori in multisala romagnola

Calvagna è davvero il Quentin Tarantino romano apprezzato dallo storico critico cinematografico italiano, Gian Luigi Rondi, già nel 2000 per la sua prima commedia nera “di strada” SENZA PAURA. Ormai noto per la sua capacità di girare in produzioni indipendenti con creatività e libertà i mille volti della Capitale.

CATTIVI è un poliziesco su una Roma cruda e a tratti violenta ma con una sua ironia e sarcastica comicità dentro: non mancano momenti leggeri addirittura da musical pop alla “BRUTTI SPORCHI & CATTIVI”.

La storia d'ambientazione natalizia punta sul dover essere per forza BUONI... a Natale per poi inscenare una faida truce e sanguinolenta tra bande capitoline, che si scambiano regali: spaccio e corruzione come in un giallo da malavita nostrana anni Settanta.

Il commissario trascura la famiglia per il lavoro sporco e con un giovane collega mettono a repentaglio le loro vite (e non solo) usando metodi non troppo ortodossi, da far pensare: chi sono i buoni e chi veramente i cattivi!?.

fz