Al San Marino Comics la presentazione de "Il Capro". Lotus Music mostra il trailer

Fra gli eventi in programma al San Marino Comics, in programma da questo weekend fino a domenica, ci sarà la presentazione della serie "Il Capro", creata da Brandon Casavecchia.



Il misterioso autore, al suo esordio letterario, presenterà ufficialmente la sua nuova serie di romanzi autoprodotti, dopo l'arrivo di alcune copie semi-autorizzate in delle edicole e fumetterie di San Marino.



Poche informazioni sono trapelate sulla serie finora, ma è sicuro l'obiettivo: affermarsi come nuova creatura indipendente del panorama letterario/supereroistico. "Il Capro" narrerà la storia di Michael Rodriguez, descritto come "un fuoco nero che cammina, un vagabondo della notte, un guerriero urbano", della sua conturbante ex-moglie Mary Helen e della sua nemesi... un'inquietante rappresentazione scheletrica simile alla morte che sembra viaggiare in sedia a rotelle chiamata Assoluto.



La Lotus Music di San Marino, che si occupa della promozione della serie, ha realizzato il trailer ufficiale , che vi proponiamo di seguito:







Per chi vuole saperne di più, la presentazione di "Il Capro - Crisalide" sarà questo sabato alle 17, al San Marino Comics.