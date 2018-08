Musica: Andrea Casta è 'atterrato' a Bellaria con il suo lavoro fantascientifico

Il musicista, dopo il premio ai Dance Music Awards, ha presentato il singolo Double Sun e il suo nuovo progetto.

L'inconfondibile archetto luminoso, il suono classico che si unisce a quelli elettronici e le esibizioni davanti alla console. E' il tratto di Andrea Casta, violinista elettrico che sta guadagnando consensi nella scena dance: premiato come miglior performer ai Dance Music Awards, è 'atterrato' anche nel Riminese, a Bellaria Igea Marina. Atterrato, perché il suo concept album "The Space Violin Project" è un percorso tra musica e fantascienza, a bordo dell'astronave Life On Mars di ritorno sulla terra nell'anno 2235.



L'esibizione di Casta durante il Summer Toys Party al Villaggio Polo Est 3.0 di Bellaria, area del divertimento dedicata a sport, eventi e musica. Affiancato dai dj Franky Chiappinelli e Paolo "Master Mugo" Mughetti, il violinista ha presentato al pubblico il suo ultimo singolo, Double Sun.



Con i suoi pezzi Casta fa riavvicinare uno strumento classico come il violino alle nuove generazioni, anche grazie all'uso dei social: quasi 80mila i follower su Instagram e oltre 22mila su Facebook. Finito il tour di agosto, la destinazione sarà il Canada, insieme alla pubblicazione del secondo singolo.



Mauro Torresi