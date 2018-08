San Marino Comics: primi cosplayer già in Città, in serata taglio del nastro

Ospiti, eventi, gare, sport: tutto all'insegna della fantasia.



Dalle guerriere Sailor a Lupin III, dai super eroi al mondo fantasy. Si apre la quinta edizione del Festival del fumetto e della cultura pop di San Marino, con il suo esercito di appassionati che, fino a domenica, metteranno in pausa la vita di tutti i giorni per vestire i panni dei loro idoli.



Angoli tematici dedicati a cartoon, giochi da tavolo, noti videogiochi, ma anche mostre mercato, workshop e spettacoli. Il punto principale della manifestazione sarà piazza della Libertà dove ci saranno gli show, le esibizioni degli ospiti e una speciale gara di cosplay.



Tra gli ospiti anche il disegnatore Claudio Castellini, la cantante della sigla di Lady Oscar Clara Serina, insieme a doppiatori, influencer e lo youtuber Boban Pesov.



Sono solo alcuni dei personaggi di una manifestazione che si arricchisce di sport, con la terza edizione della Comics Run, in collaborazione con l'associazione Track & Field. Gli organizzatori del festival sono già al lavoro per un nuovo evento, perché quello del fantasy potrebbe essere un target strategico per il turismo.



Mauro Torresi



Nel servizio, le interviste a Piersante Mandrelli (vice presidente San Marino Comics) e a Paolo Gualdi (presidente San Marino Comics)